絶対取ってはダメ！でも取りたい～！→育児ママが葛藤する1枚に共感4万いいね「いつか取れる」【ママリ】

赤ちゃんの唇の上に…

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、🐬☺︎(@dolphin_mama09)さんの投稿です。

ある日🐬☺︎さんが撮影したのは、赤ちゃんの唇の上にあるもの…。取りたくて取りたくてウズウズしてしまう…それがこちらです。

Ⓒdolphin_mama09

取りたい取りたい取りたい取りたい取りたい取りたい取りたい取りたい取りたい取りたい取りたい………



わかるよね？この気持ち…

赤ちゃん本人はまったく気にしていないのですが、見ている親の方は「取りたい…取りたい…」と気になってしょうがない。親だけがソワソワするあの瞬間。まさに「育児あるある」ですね。



この投稿には「分かります。でも，いつか取れる 出血しないようにくっついてます！笑」「私は駄目な母なので取った事があります。絶対取ってはいけません。いいですか？絶対取ってはいけません。」といったリプライがついていました。思わずクスッと笑えて、共感しまくりな投稿でした。

