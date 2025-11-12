この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

高須幹弥氏「これからは日本株を中心に買う」S&P500からの転換を表明、注目すべき“高市銘柄”とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

高須幹弥氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【高市銘柄】私がS&P500をやめて日本株を買うことにした理由を話します【投資】」と題した動画を公開。これまで中心としてきた米国株投資から日本株投資へ軸足を移す理由と、その具体的な戦略について語った。



動画で高須氏は、高市新政権が掲げる「責任ある積極財政」に注目。この政策は金融緩和につながり、結果として円安を招く可能性があるものの、日本経済全体の成長を促すと予測する。これまで自身のポートフォリオはS&P500など米国株の比率が非常に高かったと明かし、「これからは日本株を中心に買います」と、今後の投資方針を転換する意向を表明した。



高須氏は、決して米国株がダメになったわけではないと前置きしつつ、あくまで自身のポートフォリオのバランスを調整するための戦略だと説明。その上で、新政権の政策によって成長が見込まれる分野として「高市銘柄」を挙げた。具体的には、AI、半導体、防衛、エネルギー、宇宙開発といったセクターに言及し、IHI、三菱重工業、NEC、東京エレクトロンなどの企業名を列挙した。



最後に高須氏は、これはあくまで自身の投資方針であり、投資を推奨するものではないと断りつつ、投資初心者に向けては日経平均やTOPIXのインデックスファンドから始めるのも一つの手だと助言。新政権の政策が日本経済に与える影響を見据えた、独自の投資哲学を明らかにした。