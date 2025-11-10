同僚キム・ヘソンが証言 中0日投球を実現させた山本由伸の“休日”「自分が練習をしに行くと、もう彼がいるんだ」
山本と「ドジャースで一番親しい」と明かしたキム・ヘソン(C)Getty Images
今秋のポストシーズンで球界関係者の度肝を抜いた山本由伸（ドジャース）の快投。その余波はお茶の間にも広まり、「山本フィーバー」を巻き起こした。
快投に次ぐ快投だった。とりわけ圧巻だったのは、ワールドシリーズでのピッチングだ。第2戦で105球を投げて完投勝利を挙げた山本は、第6戦も6回（96球）を投げて1失点と好投。そして迎えた最終第7戦にも“超異例”の中0日で9回途中から登板。2回2/3無失点と魂のリリーフを見せた。
【写真】もらい泣き必至…ユニホームの袖で涙を拭う山本由伸をチェック
MLBでは2001年のランディ・ジョンソン（ダイヤモンドバックス）以来となる同シリーズ計3勝を挙げた山本。加えて防御率1.02、WHIP0.68、被打率.169と圧巻のスタッツを記録し、日本人投手初のシリーズMVPを獲得した。
約1週間で計235球を投じた。その鉄腕ぶりに米メディアが「間違いなく地球上で最高の投手だ」（『Dodgers Nation』）と称えれば、現役のMLB投手からも「理解不能だ。全くもって信じられない」（カブスのジェイムソン・タイオン談）と賛辞が相次いだ。
まさに伝説となった背番号18の姿は、同じアジア人としてドジャースの世界一を経験した同僚からも羨望の眼差しが向けられた。
現地時間11月9日に韓国のニュース局『JTBC』の番組に出演したキム・ヘソンは、同学年である山本に対する尊敬の念を語った。
25年1月に複数球団の争奪戦の末にドジャース入りを果たしたキム・ヘソン。入団以来、山本とは「同じアジア人で、年齢も近いので、たくさん話をしている。ドジャースの中では一番親しいと思う」と明かす26歳は、日本人右腕への憧れを口にした。
「彼からは学ぶことばかりだけど、何よりも常に安定していること。一日も休まずに同じことを毎日続けているので本当に凄いと思う。KBO（韓国プロ野球）は6日間試合をして1日は休みがあるけど、MLBは10日に1日しか休めないこともある。でも、そういう中日に球場へ自分が練習をしに行くと、もう彼がいる。山本はトレーニングを始めているんだ」
山本が中0日での連投を実現させた理由を説いたキム・ヘソンは、さらに「あれほど凄くて、上手い選手がコツコツと努力する姿を見るとモチベーションになる」と吐露。今季の自身はマイナー降格も経験し、ポストシーズンでも代走や守備固めなど“脇役的”な役割に奔走し、出番も限られた。それでも「もちろん野球人としてちょっとの悔しさはある。でも野球は9人しか出られない。そういうスポーツ。自分は与えられた仕事をやるだけだった」と告白。ルーキーイヤーを「あまり失望はしていない」と総括した。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]