京葉銀行<8544.T>が上げ幅を拡大している。午後１時３０分ごろに、２６年３月期の最終利益予想を１３５億円から１５０億円（前期比１７．５％増）へ上方修正するとともに、配当予想を中間・期末各１８円の年３６円から中間・期末各１９円の年３８円へ引き上げたことが好感されている。



銀行単体において引き続き資金利益の増加が見込まれるほか、新たな与信関連費用の発生が落ち着いた状況が続いていることが要因としている。なお、同時に発表した９月中間期決算は、最終利益が９１億６０００万円（前年同期比１０．６％増）となった。



また、上限を１５０万株（自己株式を除く発行済み株数の１．２２％）、または１５億円とする自社株買いを実施すると発表しており、これも好材料視されている。取得期間は１１月１１日から来年１月３０日までで、株主への利益還元及び資本効率の向上を図ることが目的としている。



出所：MINKABU PRESS