スズキ新型「軽トラック」初公開！ 先進な「液晶メーター」＆「釣り目ライト」採用！ しっかり“5速MT”も設定！ ド迫力の「Xリミテッド」がカッコイイ「新型キャリイ」の進化とは！

スズキ新型「キャリイ」初公開！

2025年11月10日、スズキは軽トラック「キャリイ」および「スーパーキャリイ」のマイナーチェンジモデルについて、公式サイトにて発表しました。

今回の一部仕様変更では、フロントマスクのデザインを大幅に変更しイメージを刷新するとともに、インテリアについてもデザインや使い勝手を一新。

あわせて最新の安全装備や快適装備を搭載し、より安心して使える軽トラックへと進化しました。

まずヘッドライトは従来の縦長タイプから細めの横長タイプに変わり、またグリルも大型化したことで、精悍な雰囲気を獲得。

内装は、センターコンソールが大画面のナビゲーションも搭載できそうなスペースを確保したほか、スマートフォンや小物が置けそうな収納スペースを追加し、さらにインパネには使い勝手の良さそうなドリンクホルダーも装備されています。

そしてスーパーキャリイには特別仕様車「Xリミテッド」として、専用デカールを施すとともに、フロントバンパーやフォグランプベゼルなどをブラックに変更したモデルも設定。

このXリミテッドは、2025年11月22日よりポートメッセなごや（名古屋市国際展示場）で開催される「ジャパンモビリティショー（JMS）なごや 2025」にて、先行展示される予定です。

このように、マイナーチェンジで大幅な進化を果たした新型キャリイとスーパーキャリイ。

車両価格などはまだ発表されていませんが、日本中で愛用されるモデルだけに大きな注目を集めることは必至で、今後のスズキの動向に期待が高まります。