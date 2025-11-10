JFL昇格をかけた「地域CL」、今年の4強が決定！“関東勢”と“九州勢”が独占…運命の決勝ラウンドは11月20日開幕

全国地域サッカーチャンピオンズリーグ2025（地域CL）は9日、1次ラウンドの最終節が各地で行われた。

3日連続で試合を行う“3連戦”の最終日。注目の試合結果は以下の通りとなった。

■グループA

富山新庄クラブ(2分1敗) 1-3 ヴェロスクロノス都農(2勝1分)

岳南Fモスペリオ(1勝1分1敗) 4-3 アルテリーヴォ和歌山(1敗)

■グループB

コバルトーレ女川(3敗) 0-1 FC BASARA HYOGO(2勝1敗)

東京ユナイテッドFC(2勝1敗) 1-0 福山シティFC(2勝1敗)

■グループC

VONDS市原FC(3勝) 5-0 BTOP北海道(3敗)

FC徳島(1勝2敗) 1-5 ジェイリースFC(2勝1敗)

全チームに1位抜けの可能性があったグループAは、全社優勝のヴェロスクロノス都農が2連勝で首位突破。3チームが勝点6で並んだグループBは、関東王者の東京ユナイテッドFCが得失点差で制した。

グループC首位は、3連勝の前回準優勝VONDS市原FC。ジェイリースFCも最終節の5-1大勝で得失点差を大きく上積みし、2位での決勝ラウンド進出を決めている。

運命の決勝ラウンドは、11月20日（木）から千葉県市原市のゼットエーオリプリスタジアムで開催。初戦の対戦カードはこちら。

東京ユナイテッドFC(関東1位) vs VONDS市原FC(関東4位／全社3位)

ヴェロスクロノス都農(九州2位／全社優勝) vs ジェイリースFC(九州1位)

いきなり「関東対決」と「九州対決」が実現！

なお、決勝ラウンドは、優勝チームがJFLへの自動昇格の権利を獲得。準優勝チームがJFL・地域入れ替え戦に出場する。