11月3日、BE:FIRSTがデビュー4周年を迎えた。デビュー時から飛ぶ鳥を落とす勢いで成長し続けているため、まだ4周年というのが信じられないほど。彼らがそれだけ濃い日々を送ってきた証拠だ。

（関連：新着MVランキング：BE:FIRST「夢中」、『THE FIRST TAKE』で魅せた歌唱センスとポテンシャルの高さ）

デビュー4周年当日は東京ドームで開催された『MUSIC EXPO 2025』に出演。「Secret Garden」、「Mainstream」、「Milli-Billi」、「Boom Boom Back」、「夢中」、「I Want You Back」の6曲を披露して会場を盛り上げた。さらにENHYPENとは、自分たちの楽曲「Masterplan」、そしてENHYPENの楽曲「Bite Me」でコラボレーションも果たし、大きな話題を呼んだ。同日夜は『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系）に出演して、10月29日にリリースしたベストアルバム『BE:ST』のリード曲「I Want You Back」をパフォーマンス。歌やダンスなどのパフォーマンス力は、さすがの安定感と言ったところ。それよりも、彼らがまとう雰囲気に舌を巻いた。まず、メンバー皆が本当に楽しそうだったこと。単純に「笑顔だった」ということだけではなく、この曲を歌うこと、踊ること自体が彼らにとって心地よいのだろうと思えた。歌いこなす、踊りこなすのではなく、それ以上の次元で「I Want You Back」を歌い踊っていたのだ。

振り返ってみると、BE:FIRSTにとって4年目は、初のワールドツアー『BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?-』を開催し、大きく飛躍した年だった。世界各国全12会場でライブを行なったことで、パフォーマンス力もより一層パワーアップしたはず。それは『MUSIC EXPO 2025』や『CDTVライブ！ライブ！』でのステージをはじめとした、パフォーマンスが物語っている。

しかし、世界への挑戦を本格始動させてもなお、「BESTY（BE:FIRSTのファンの呼称）を大切にする」というメンバーの素の部分は変わらない。11月3日当日はファンミーティングツアー『BE:FIRST 2nd Fan Meeting -Hello My "BESTY" vol.2-』の真っ最中。ワールドツアーで長く日本を留守にしていたのを埋めるように、帰国した彼らは今BESTYに寄り添うイベントを開催しているのだ。さらに、11月2日公演後には公式Instagram LiveにてMANATOがアフタートークを配信。BESTYからのコメントを読んだりしてコミュニケーションをはかり、触れ合いを楽しんでいた。

また、11月3日にはSNSでメンバーそれぞれのコメントとサイン動画を公開。コメントを見ると「色んな経験をみんなとできて本当に幸せです！！！」（SOTA）、「いつもみんなありがとうございます」（RYUHEI）、「しっかりファンミで感謝伝えに行くからね！」（SHUNTO）、「BESTYとこれからも一緒にいられるように色々と頑張って準備していきまっす」（JUNON）、「（4年間が）こんなに楽しく充実したのは僕たちと同じぐらいBE:FIRSTの音楽を愛してくれたBESTYのおかげです」（MANATO）、「本当にいつもありがとうございます」（LEO）（※1）と、全員がBESTYに向けての言葉を綴っていた。

5年目に突入した今、さらにパフォーマンス力を磨き続けていくであろうBE:FIRST。それだけではなく、RYUHEIが綴っているとおり、「パフォーマンスだけじゃなくて人として皆さんのために精進するのが目標です」という言葉も実現していくはずだ。Instagram Liveでは、MANATOが「水面下で動いている企画とかいろいろあるので、楽しみにしていてほしいです」と語っていたが、次はどんな姿を見せてくれるのだろうか。5年目のBE:FIRSTから、目が離せない。

※1：https://x.com/BEFIRSTofficial/status/1985217877390000457

（文=高橋梓）