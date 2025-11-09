【AMERICAN HOLIC】で叶う！ 真似するだけでOK♡「褒められママコーデ」

忙しくてもおしゃれを諦めたくないママへ。【AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック】のスタッフ@mitekin.38さんが提案するのは、頑張りすぎずシャレ見えする「褒められママコーデ」。チェックシャツを腰に巻いたり、ニットベストを白シャツにレイヤードしてみたり、真似するだけでセンスよく見えるアイデアが満載です。ぜひ参考にしてみて。

チェックシャツを腰巻きしたバランス上手な抜け感コーデ

白のロンTにチェックシャツを腰巻きして、アクセントをプラスした大人のカジュアルスタイル。ベーシックなアイテム同士の組み合わせでも、チェック柄を効かせるだけでぐっとおしゃれに。ゆるっとしたシルエットのトップスは、肩を落として抜け感を出してみるのも◎ ほどよく力の抜けた雰囲気が、休日コーデのお手本になりそうです。

赤の差し色でグッと華やぐ秋のレザースタイル

マットな質感のレザー調ジャケットを主役にした、モードな大人コーデ。黒のタイトスカートと合わせれば、Iラインを意識したすっきりシルエットに仕上がります。ジャケットはブラウンを選べば、重たくなりすぎず軽やかな印象に。インナーに赤をのぞかせて、暗めになりがちな秋冬コーデに華やかさを加えてみて。

ニットベストをオンしてシャツコーデをアップデート

淡いブルーのニットベストを主役にした、爽やかなレイヤードスタイル。ローゲージの編み地が、ほどよくカジュアルなムードを演出してくれます。シンプルな白シャツもベストを重ねるだけで、鮮度アップを狙えそう。トレンドのカーブシルエットのスウェットパンツで今っぽさをひと盛り。ポインテッドトゥのフラットシューズでまとめれば、こなれた印象に仕上がります。

チェックシャツ × デニムパンツこそバランスで差がつく

チェックシャツ × デニムパンツの着こなしこそ、カジュアルになりすぎないバランスがポイント。ゆるっとしたシャツの襟を抜いて、裾はボトムスのフロントにIN。濃い色のデニムパンツを選べば、上品で大人っぽい印象に引き寄せてくれそうです。足元は黒のローファーで仕上げて、きれいめにまとめると好バランスです。

