NiziUがSHIBUYA TSUTAYA 1Fをジャック！ニューアルバム『New Emotion』発売を記念した大型POP UPがスタート

NiziUが11月19日発売の3rdアルバム『New Emotion』のリリースに先駆けて、SHIBUYA TSUTAYA 1Fをジャック。11月7日より大型POP UPがスタートした。

■ジャケットやMV撮影時に着用した衣装などを展示

店内大型ビジョンではアルバムトレーラーやMVを放映。さらに『New Emotion』のアルバムジャケット、ニューアルバムのタイトル曲「♡Emotion」のMV制作時に着用した衣装やネイルが展示されている他、店舗の外壁を含むすべてをNiziUのビジュアルで展開。

また、現在開催中のホールツアー『NiziU Live with U 2025 “NEW EMOTION : Face To Face”』のオフィシャルグッズの一部商品も販売。Spotifyコラボフォトブースも設置され、オリジナルフォトフレームでの撮影が可能だ。

さらに、SHIBUYA TSUTAYAで『New Emotion』を予約した人のなかから抽選で、館内1F掲出のフラッグをプレゼントする企画も実施される。

POP UPは11月16日まで開催。その他、詳細はNiziUおよびTSUTAYAのサイトで。

■リリース情報

2025.11.19 ON SALE

ALBUM『New Emotion』

