「ワンオペ育児がつらすぎて…」今すぐ都会から地元に引っ越したい妻　しかし嫌がる夫には“まさかの理由”

ぺえ・RIHO（平成フラミンゴ）・稲田美紀（紅しょうが）の3人が、他人から見たら地獄でも本人にとっては“忘れられない甘く沼った恋愛”を語り合う恋愛トークバラエティ『私が愛した地獄』。

11月6日（木）に放送された同番組では、芸能人夫婦の妻の悩みに夫がまさかの発言をする場面があった。

【写真】「お互い溜まってそう…」ベッドの上で本音をぶつける夫婦を見たスタジオの反応

芸能人夫婦でホテルに行ってもらい、普段言えない本音を話してもらう企画「本音はベッドの上で」の第5弾。

今回は元NMB48でタレントの妻・宮本里歩（31歳）と、稲田の同期でもある芸人兼医師の夫・しゅんしゅんクリニックP（42歳）の夫婦に密着した。

◆夫が妻の地元を嫌がる理由

妻の悩みは「ワンオペ育児がつらすぎて地元の京都に家族で引っ越したい」というもの。

都内に住みたい夫・しゅんPに対し、親の協力や娘をのびのび育てるためにも妻・宮本は田舎に住みたいと提案するが…。

しゅんPからは「ちょっと言いづらいけど関西弁が怖い」というまさかの理由が語られる。

宮本は「私の関西弁なんてわかってたやん。しかも私の関西弁って優しいほうやで、知らんけど…」と淡々と語る。

これにしゅんPは「その『知らんけど…』もちょっと『うっ』てなっちゃう」と告白し、「俺が考えすぎなんかな…。『○○してあげて』って言われると命令されてる気分になって怖い」「たまには『○○してもらっていい？』の頻度が3回に1回くらいあるといいな」と妻への要望も打ち明けた。

VTRを見ていたスタジオでは、ぺえが「お互いに不満が溜まってそうだね」と苦笑い。

言われた宮本もかなり間があってから「OK」と一言。そして「あんま納得いかへんけど…OK」と関西弁で答えた宮本の反応に、スタジオは笑いながらもひやひやとなっていた。