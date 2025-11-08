【ワシントン＝中根圭一】米紙ワシントン・ポスト（電子版）などによると、ＤＮＡの二重らせん構造を発見し、現代の生命科学研究の礎を築いたジェームズ・ワトソン博士が６日、米ニューヨーク州のホスピスで死去した。

９７歳だった。

ワトソン博士は１９５３年、英物理学者のフランシス・クリック博士（２００４年死去）とともに、生命の設計図であるＤＮＡが二重らせん構造をしていることを科学誌ネイチャーに発表した。２０世紀最大の科学的発見の一つと言われ、クリック博士らとともに６２年のノーベル生理学・医学賞に輝いた。

ワトソン博士は米中西部イリノイ州シカゴで生まれた。５１年に英ケンブリッジ大でクリック博士と出会い、ともにＤＮＡの構造の研究に取り組み、エックス線を使った解析手法によって二重らせんの構造を突き止めた。ワトソン博士はさらに、人間の全遺伝情報（ヒトゲノム）を解読する国際プロジェクトでも力を発揮した。計画の発足当初の１９８０年代後半から９０年代前半にかけて中心的な役割を担い、２００３年の解読完了まで大きく貢献した。

遺伝情報を収めたＤＮＡの分子構造を明らかにしたことで、ＤＮＡがどのように複製され、遺伝情報が受け継がれていくのかの解明が進み、生命科学分野の研究は一気に加速した。ＤＮＡの解読や改変の技術も発達し、医療や農業など幅広い分野で応用されている。