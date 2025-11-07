10月24日、女性初の総理大臣となった高市早苗首相（64）の所信表明演説中に、大きな声でヤジを飛ばし、「演説妨害だ」「日本の恥だ」「礼儀に欠ける」と批判が殺到していた立憲民主党の水沼秀幸議員（35）が、ついに自身のX（旧Twitter）で謝罪文を公開した。

「水沼議員は所信表明が行われる前に“物価高対策や政治改革、そして経済政策、しっかり話を聞き、今後の活動・論戦に備えて参りたい”と自身のXで発信していたにも関わらず、同党の岡田悟議員（41）とともに“旧統一教会はどうした！”などと大声でヤジを飛ばしました。首相の言葉をリアルで聞きたかった国民から多くの怒りの声が上がりXでトレンド入りした騒動になりました」（テレビ局政治部記者）

「やっとごめんなさいが言えた」ヤジ議員

映像などからヤジを飛ばしたのが水沼議員らと判明し、水沼議員のXには1万を超える批判ポストが殺到。その後、ネガティブなコメントを削除するなどしてさらなる炎上を誘うも、本人からのヤジに関するコメントは出ていなかった。ヤジ騒動から2週間が経った7日、自身が議員になって1年を経過したタイミングでようやく“謝罪文”を掲載。

水沼議員は自身の行動について「お騒がせしておりますこと、ご不快の念を抱かせてしまったことをお詫び申し上げます」謝罪し、特に「演説が聞きづらくなるなど、行き過ぎた点があったと反省しております」と、高市首相が話し始める前に声を発した行為が「礼節を欠いていた」と認めた。

続けて「新首相が誕生して、所信表明冒頭でどのような話をするのか、まずはしっかりと受け止めるべきでした」と述べ、今後は「自他共栄であって、相手を尊重した上でなければ物事は進みません」と同様の行為を繰り返さないよう「襟を正して一層精進して参ります」との姿勢を示した。

しかしこの謝罪に対し、世間の反応は極めて厳しいものに。しっかり謝罪をしたことは認めつつも、水沼議員の姿勢を問う声が溢れている。

《え？遅くない？》

《謝罪に至るまで時間を要しましたね》

《非を認めて謝罪するのはいいですけど遅すぎると思います》

《今更遅い、国会議員の品位を失墜させた責任は計り知れない》

その対応の遅さへの批判が目立ち《やっとごめんなさいが言えたね》と皮肉に近い失笑の声も。

「中には《謝り方を知らんのか》《次からはどうするかを約束するまで書け》《記者会見でしっかり謝れ》《高市首相には謝ったの？》と、怒り冷めやまぬ意見も多いですね。《反省の言葉に魂がこもってない》など、文面だけでは許されない、ではどうしたらいいのか？と聞きたくなるような声もありました（苦笑）」（同前）

さらにこのヤジ騒動後に『これぞ、議会政治であり、このヤジを放った議員は国民代表として称賛されるべきだと思います。』と擁護するようなXを投稿した、同党の小西洋之議員（53）に向けての言葉なのか、《ヤジを正当化するような発言をしていた立憲議員の意見を聞きたい》との声も散見される。

今回のヤジ問題は単なる批判に留まらず、立憲全体のモラルを超え議員の“品位”といった、根本的な問題として捉えられている。水沼議員の遅きに失した謝罪。国民から信頼を回復するのは容易ではないかもしれない。