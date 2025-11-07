「女子ゴルフ・ＴＯＴＯジャパンクラシック・第１日」（６日、瀬田ＧＣ北Ｃ＝パー７２）

４位タイまでの６人のうち５人が米ツアーメンバーの日本人選手が占める中、渡辺彩香（３２）＝大東建託＝が４アンダーの６８で回り、国内ツアーの日本勢ではトップタイとなる７位発進。２週連続優勝を目指す山下美夢有と１８年大会覇者の畑岡奈紗が７アンダーで首位に並んだ。

情熱が、渡辺を突き動かした。日米共催。「（海外の）いろんな選手を見たくて、楽しみでした」と、心を弾ませて３年ぶり出場となる今大会に臨んだ。

もちろん優勝すれば来季、米ツアー出場権というご褒美もある。「チャンスがあるなら、トライしたい」という。

自身ツアー４００試合目。「うまくなりたい気持ちをずっと持つこと」が、長年第一線で活躍する秘訣（ひけつ）であり、その延長線上に海外挑戦もある。

飛距離が武器の渡辺。前週からドライバーをブリヂストンの「ＢＸ２ ＨＴ」にチェンジ。「よかったですね」と、距離に方向性もついてきた。結果、５バーディー、１ボギーの好スコアだ。さらになじめば「もう一段」とまだ上の距離も望める。ベテランが米ツアー勢を蹴散らす可能性は十分、ある。