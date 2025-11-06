ZIPAIR Tokyoは、東京/成田〜ロサンゼルス・サンフランシスコ・バンコク/スワンナプーム線の冬スケジュールの航空券の追加販売を、10月6日正午から開始した。

いずれも1日1往復を運航する。販売対象期間は2026年10月1日から24日まで。

片道最低運賃は、フルフラットとなる「ZIP Full-Flat」はロサンゼルス線が201,500円から、サンフランシスコ線が211,500円から、バンコク線が59,000円から、普通席「Standard」はロサンゼルス線が45,500円から、サンフランシスコ線が51,350円から、バンコク線が16,500円から。6歳以下の「U6 Standard」はロサンゼルス・サンフランシスコ線が10,000円、バンコク線が5,000円の定額となる。

いずれも燃油サーチャージは不要で、諸税は別途必要となる。機内持ち込み手荷物7キロまで含まれている。

■ダイヤ

ZG24 東京/成田（14：35）〜ロサンゼルス（08：25）／毎日（2026年10月1日〜24日）

ZG23 ロサンゼルス（10：25）〜東京/成田（14：10+1）／毎日（2026年10月1日〜24日）

ZG26 東京/成田（21：30）〜サンフランシスコ（14：45）／毎日（2026年10月1日〜24日）

ZG25 サンフランシスコ（16：45）〜東京/成田（20：00+1）／毎日（2026年10月1日〜24日）

ZG51 東京/成田（17：00）〜バンコク/スワンナプーム（21：40）／毎日（2026年10月1日〜24日）

ZG52 バンコク/スワンナプーム（23：10）〜東京/成田（07：30+1）／毎日（2026年10月1日〜24日）