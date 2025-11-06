¸½Ìò¹â¹»À¸¤Ï·÷Æâ¤Ë²¿¿Í¡©¡¡ºë¶Ì±É¹â¡¦°ËÆ£°¦²Ú¤Ï2°Ì¤ÇºÇ½ªÆü¤Ø¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¤¿Í¿ô¤Ç¹ç³Ê¤·¤¿¤¤¡×
¡ãJLPGAºÇ½ª¥×¥í¥Æ¥¹¥È 3ÆüÌÜ¡þ6Æü¡þJFEÀ¥¸ÍÆâ³¤¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô (²¬»³¸©)¡þ6464¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡äº£Ç¯¤¬¥×¥í¥Æ¥¹¥È½é¼õ¸³¤Î¹â¹»3Ç¯À¸¡¦°ËÆ£°¦²Ú¡Êºë¶Ì±É¹â¡Ë¤¬¡¢¥È¡¼¥¿¥ë10¥¢¥ó¥À¡¼¤Î2°Ì¤Ç3ÆüÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿¡£¼ó°Ì¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿2ÆüÌÜ¤Ï¡Ö73¡×¤È1¤ÄÍî¤È¤·¤¿¤¬¡¢3ÆüÌÜ¤Ï¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤Î¡Ö67¡×¡£1ÂÇº¹¤ÇÃ±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ä¥¸¡¦¥æ¥¢¥¤¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢2¥±¥¿¥¹¥³¥¢¤ÇºÇ½ªÆü¤ËÆþ¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¥¸¡¦¥æ¥¢¥¤¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê»Ò
¡ÖÁ°È¾¤«¤é¥¹¥³¥¢¤¬¿¤Ð¤»¤¿¤·¡¢3Æü´Ö¤Ç°ìÈÖ°¤¤¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤¤¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¡£Á°Æü¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ñ¡¼¤«¤é¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤â¡¢¡Ö2¼¡¡ÊÍ½Áª¡Ë¤Ç½éÆü¤¬4¥¢¥ó¥À¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢2ÆüÌÜ¤Ë3¥ª¡¼¥Ð¡¼¤òÂÇ¤Ã¤Æ¡¢Àþ¤Î²¼¡ÊÄÌ²á·÷³°¡Ë¤ËÍî¤Á¤¿»þ¤Î´¶³Ð¤Ë»÷¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤â¤¦¤Þ¤¯ÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤¿¤·¡¢¡ÈÁ°¤â¤Ç¤¤¿¤«¤éº£²ó¤â¡ª¡É¤Ã¤Æ»×¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢·Ð¸³¤¬À¸¤¤¿¡£¡ÖÁ´¤Æ¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤¬¤¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¸å¤ËÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬»ä¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¡¢´Î¤â¿ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿»þ¤«¤é¡¢3ÆüÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿»þ¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¾õÂÖ¤òºî¤ë¤Î¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¥×¥é¥óÄÌ¤ê¡£QT¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤«¤é½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¥È¥Ã¥×ÄÌ²á¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ë¤¬¡¢¡Öº£¤Î°ÌÃÖ¤Ç¤â°Â¿´¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¡£¤Þ¤À18¥Û¡¼¥ë¤¢¤ë¤·¡¢Å·¸õ¤â¤É¤¦¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤·¤Ã¤«¤ê¥¹¥³¥¢¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¤¢¤·¤¿¤â¥¢¥ó¥À¡¼¥Ñ¡¼¤Ç²ó¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈËý¿´¤Ï¤Ê¤¤¡£¹â¹»3Ç¯À¸¤¬¥È¥Ã¥×ÄÌ²á¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢Æ±¤¸JFE¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿2Ç¯Á°¤ÎÀ¶ËÜÈþÇÈ¡ÊÅö»þ¡¢°¦ÃÎ¡¦ÍÀ¹â3Ç¯¡Ë°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡£3ÆüÌÜ½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¡¢¹ç³Ê·÷¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë2¥¢¥ó¥À¡¼¡¦15°Ì¥¿¥¤¤Þ¤Ç¡£¤½¤³¤Ë¤¤¤ëÆ±À¤Âå¤Ï¡¢°ËÆ£¤Î¤Û¤«¡¢3¥¢¥ó¥À¡¼¡¦9°Ì¥¿¥¤¤ÎÅÄÂ¼Ë¨ÍèÈþ¡Ê¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹¹â¡Ë¡¢15°Ì¥¿¥¤¤ÎÃçÂ¼°´¡Ê¥¨¥Ê¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä¹â¡Ë¤Î3¿Í¡£¤¿¤À¥È¡¼¥¿¥ë1¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¦30°Ì¥¿¥¤¤ÎµÈùõâÃ²Æ¡Ê¤Þ¡¼¤Ê¡¢²Æì¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¹â¡Ë¤ä¡¢ÃæÅè·îÍÕ¡ÊºîÍÛ³Ø±à¹â¡Ë¤é¤â¡¢¹ç³Ê¤¬¤ß¤¨¤ë°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¼ã¤¤ÎÏ¤ÎÂæÆ¬¤â³Ú¤·¤ß¤À¡£°ËÆ£¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¤Âå¤Ï¡È¤ß¤ó¤Ê¤Ç´èÄ¥¤í¤¦¡É¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡È¥Ê¥¤¥¹¥×¥ì¡¼¡ª¡É¤Ã¤Æ¾Î¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¤¤¤Ãç´Ö¤ò»ý¤Ã¤¿¤Ê¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£Á´°÷¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤±¤É¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¤¿Í¿ô¤Ç¹ç³Ê¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤ÎÂç¤¤µ¤òÏÃ¤¹¡£¤¢¤¹ºÇ½ªÆü¡¢²¿¿Í¤Î¡È¹â¹»À¸¥×¥í¡É¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡ÊÊ¸¡¦´ÖµÜµ±·û¡Ë
