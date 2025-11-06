12星座占い2025年11月の運勢「天秤座（てんびん座）」全体運・恋愛運・仕事運・開運アドバイス
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い11月の運勢。12星座別の2025年（令和7年）11月の「天秤座（てんびん座）」の運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・莉瑠（リル）さんが占います。「天秤座（てんびん座）」さんの11月の運勢（全体運、恋愛運、仕事運）は？ 開運アドバイスも！
天秤座（てんびん座：9月23日〜10月23日）
全体運
仕事面で充実感のある月となりそうですが、お金に関することで行き違いやトラブルが起きないように注意をしましょう。人付き合いも広がりやすいので、会食のお誘いなどあれば積極的に参加するようにしましょう。
恋愛運
食事に誘われる機会が増えそうです。気になる人、仲良くなりたい人がいる場合は積極的にコミュニケーションを取るように心掛けましょう。
仕事運
仕事運は好調ですが、ビジネスをしている人は前に進めていくために見直す機会が出てきそうです。丁寧に整理をして、向き合ってみましょう。
ワンポイントアドバイス
コツコツの積み重ねが結果に繋がりそうな月です。現状、頑張るべき方向性も見直してみましょう。
■監修者プロフィール：莉瑠（リル）
占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなど苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。Ameba占い館SATORI電話占い新人ランキング連続1位。
