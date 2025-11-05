2026年1月より放送開始されるTVアニメ『違国日記』の追加キャストとして、諏訪部順一、諸星すみれ、松井恵理子、近藤隆の出演が決定。また、オープニングテーマをTOMOO、エンディングテーマをBialystocksが担当することが発表されたた。

原作は、2017年から2023年にかけて『FEEL YOUNG』（祥伝社）で連載された、ヤマシタトモコによる同名漫画。人見知りな小説家・高代槙生と、その姪で両親を亡くした少女・田汲朝による、手探りで進んでいく同居生活が描かれる。

アニメーション制作を手がけるのは、『夏目友人帳』シリーズなどの朱夏。監督は大城美幸、構成・脚本は喜安浩平、キャラクターデザインは羽山賢二、音楽は牛尾憲輔がそれぞれ担当する。

人見知りの小説家・高代槙生は、姉夫婦の葬式で両親を亡くした姪の田汲朝を、勢いで引き取ることになる。思いがけずはじまった同居生活によって、それまで静かだった槙生の日常は一変。他人と暮らすことに不慣れな性格のため、15歳の朝との生活に不安を感じていた。一方、両親を亡くし居場所を見失った朝は、はじめて感じる孤独の中で、母とはまるで違う“大人らしくない”槙生の生き方に触れていく。人づきあいが苦手で孤独を好む槙生と、人懐っこく素直な性格の朝。性格も価値観もまるで違うふたりは、戸惑いながらも、ぎこちない共同生活を始めていく。

新たに出演が発表された諏訪部は笠町信吾役、諸星は楢えみり役、松井は醍醐奈々役、近藤は塔野和成役をそれぞれ演じる。

オープニングテーマはTOMOOの「ソナーレ」に決定。また、エンディングテーマは甫木元空（Vo）と菊池剛（Key）からなる2人組バンド、Bialystocksの「言伝」に決定した。

また、第1話～第2話の先行上映会が12月2日にグランドシネマサンシャイン池袋にて開催されることも決定。上映後には高代槙生役の沢城みゆき、田汲朝役の森風子、笠町信吾役の諏訪部によるトークショーも実施される。チケットは、11月11日21時より早期販売がスタート。予定枚数に達し次第受付終了となる。

コメント諏訪部順一（笠町信吾役）

登場人物たちの心の機微が繊細に描かれるヤマシタトモコ先生の作品は、思わずハッとさせられるようなセリフもたくさんあります。様式美的にデフォルメされていない、日常を普通に生きている人間が抱える心情。そういったものを演じる機会は正直多くないので、大変やり甲斐を感じます。良質のドラマ。ぜひご覧いただきたい作品です。よろしくお願いします。

諸星すみれ（楢えみり役）

作品の持つ穏やかな雰囲気や、心地良い鋭さがとても好きです。 紡がれる言葉のひとつひとつが、生々しくも美しく、じわりと染み込んできます。 キャストの皆さまのお芝居もとっても素敵で、毎回、感動の連続です。 収録後はいつも、癒しの風景をみたような、美味しいごはんを味わって食べたような、 なんとも満たされた気持ちになります。えみり役として、この世界に存在し、 生きられるように、精一杯心を込めました。皆さまに楽しんでいただけたら嬉しいです。 よろしくお願いします。

松井恵理子（醍醐奈々役）

醍醐奈々役を演じさせていただいて、特に槙生さんとの会話に心地良さのようなものを感じました。とても自然体で、2人のような心の距離感の関係性は素敵だなと。この作品はいろいろな人物の「言葉」が印象に残る物語だと思います。皆さんは誰の、どんな言葉に共感したり、何を思うのでしょうか。その中で奈々さんの言葉も印象に残れば嬉しいなと思いつつ……アニメ『違国日記』ぜひご覧ください！

近藤隆（塔野和成役）

塔野和成役で出演させていただきます、近藤隆です。よろしくお願いいたします。 生真面目な男、いや生真面目すぎる男を表現するのはげに難しいものかと日頃の不真面目な己を省みながら模索して収録にあたっておりました。 自分なりに一生懸命、試行錯誤した塔野像をご査収いただけますと幸いです。共演者の方々にはそれなりに面白がっていただけたこともあったので太鼓判まではいかずともお恥ずかしいものではないだろうと判断しております。 私が推すまでもなく、『違国日記』は心に残る大変良い作品です。原作も映画版も、そしてアニメ版にもそれぞれの良さがございますが、今冬はアニメ版をよろしくお願い申し上げます。

TOMOO

『違国日記』に出会ってから今日まで、わたしはもうすでに、『違国日記』の人々の言葉や眼差しを通して世界と接してきたような気がしています。それはまるで家族や友人といった近しい誰かからの影響が、自分の話す言葉やものの見方に知らず知らず浸透しているみたいに。 それくらい静かに深いインパクトを受けた、自分にとって大切な作品です。 風にノートのページが捲られ、過去へ、未来へひらかれていくようなメロディが聴こえて、「ソナーレ」という曲を書きました。 この物語とともに響くことができたら幸いです。

Bialystocks

人は誰しも、みな“違国”の住人であり、精神的な隔たりの中を生きています。 言葉という、人と人とを繋げたり、時に突き放したりする道具を使いながら、 不器用でも他者との関わりの中で、自分の生き方を見つけていく。 この物語を邪魔することなく、誰かと誰かが交わる“交差点”で、この曲が誰かを否定も肯定もせず、登場人物のひとりのように鳴ってくれたら嬉しいです。（文＝リアルサウンド編集部）