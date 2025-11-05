ドジャースが優勝パレード＆セレモニー

米大リーグのドジャースは3日（日本時間4日）、ロサンゼルスでワールドシリーズ（WS）優勝パレードを行った。ドジャースタジアムでのセレモニーでは、WSでMVPを獲得した山本由伸投手がスピーチ。マイクを握ったエースを見守る同僚の表情が、ファンの心を打った。

山本はWS第2戦で9回1失点の完投勝利。第6戦でも6回1失点で勝利投手になると、第7戦は大ピンチの9回から連投し、延長11回まで投げ抜いて胴上げ投手になった。シリーズ3勝で堂々のMVP。伝説の235球を刻んだ。

ドジャースタジアムでのスピーチでは、「Buenas tardes（こんにちは）」とまずスペイン語で挨拶。英語で「チームメート、コーチ、素晴らしいスタッフたち、そしてファンのみなさん、ありがとうございます！ 私たちは一緒に成し遂げました。I love Dodgers！ I love Los Angeles！」と感謝を口にした。

声援を浴びて言葉を紡ぐエースを、“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデス内野手は笑顔でうなずきながら見守った。大谷翔平投手やフレディ・フリーマン内野手は拍手を送った。

MLB公式Xが「ヨシノブ・ヤマモトがドジャースタジアムの観客に英語でスピーチ」として、このシーンの動画を投稿。X上の米ファンからは、「キケが誇らしげな父親のように見つめているぞ」「心温まる光景だ」「彼を見つめるまなざしが……」「皆が彼を愛情深く見つめている」「チームメートが父親の笑顔だ」などの声が上がった。



（THE ANSWER編集部）