特殊陶が大幅３日続伸、配当予想の増額修正と７２０万株を上限とする自社株買い発表を好感

日本特殊陶業<5334.T>が大幅高で３日続伸し上場来高値を更新している。１０月３１日の取引終了後に、２６年３月期配当予想の中間・期末各９１円の年１８２円から中間・期末各９３円の年１８６円への増額修正と、上限を７２０万株（自己株式を除く発行済み株数の３．６２％）、または３００億円とする自社株買いを発表しており、好材料視されている。自社株の取得期間は１１月１日から来年１０月３１日までで、取得した全自社株は消却を予定している。



同時に発表した９月中間期連結決算は、売上高３５１１億７１００万円（前年同期比８．２％増）、営業利益７１９億９１００万円（同０．４％減）、純利益５３７億５６００万円（同６．７％増）だった。自動車関連で新車組付け用製品の販売が増加したほか、ＳＰＥ事業で生成ＡＩ関連用途での需要増や先端ロジック半導体向けの販売が堅調に推移。ただ、円高進行による為替変動の影響を受けて、営業利益は減益を余儀なくされた。



なお、２６年３月期通業績予想は、売上高６８８０億円（前期比５．４％増）、営業利益１３００億円（同０．３％増）、純利益９００億円（同２．８％減）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS