¹â±©ÆàÈþ»Ò¤µ¤ó»¦³²ÅöÆü¡¢ÏÓ¤ò±£¤¹¤è¤¦¤ËÁö¤ëÃæÇ¯½÷¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¡Ä°ÂÊ¡µ×Èþ»ÒÍÆµ¿¼Ô¡Ö½±¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤±¤¬Éé¤Ã¤¿¡×
¡¡Ì¾¸Å²°»ÔÀ¾¶è¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç£±£¹£¹£¹Ç¯£±£±·î¡¢¹â±©¡Ê¤¿¤«¤Ð¡ËÆàÈþ»Ò¤µ¤ó¡ÊÅö»þ£³£²ºÐ¡Ë¤¬»É»¦¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È°ÂÊ¡µ×Èþ»ÒÍÆµ¿¼Ô¡Ê£¶£¹¡Ë¤¬¡¢¡Ö¹â±©¤µ¤ó¤ò½±¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¼ê¤Ë¤±¤¬¤òÉé¤Ã¤¿¡×¤È¤Î¼ñ»Ý¤Î¶¡½Ò¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬°¦ÃÎ¸©·Ù¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»þ¤Î½Ð·ì¤¬¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î¸¼´Ø¤Ë·ìº¯¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢¸©·Ù¤Ë¤è¤ë£Ä£Î£Á·¿´ÕÄê¤Ç°ÂÊ¡ÍÆµ¿¼Ô¤Î¤â¤Î¤È°ìÃ×¤·¤¿¡£
¡¡»ö·ï¤Î¤¢¤Ã¤¿£¹£¹Ç¯£±£±·î£±£³Æü¡¢¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ëÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢½ý¤òÉé¤Ã¤¿¼ê¤ò±£¤¹¤è¤¦¤ËÁö¤êµî¤ëÃæÇ¯¤Î½÷¤Î»Ñ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î¸¼´Ø¤äÏ²¼¤Ë¤Ï¹â±©¤µ¤ó¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë·ì±Õ·¿¤Î·ìº¯¤¬»Ä¤µ¤ì¡¢¥¢¥Ñ¡¼¥È¤«¤éÌó£³£°£°¥á¡¼¥È¥ëÎ¥¤ì¤¿¸ø±à¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¸½¾ì¸¡¾Ú¤Ë¤Ï°ÂÊ¡ÍÆµ¿¼Ô¤¬Î©¤Á²ñ¤¤¡¢¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë¿¯Æþ¤·¤Æ¤«¤é¹â±©¤µ¤ó¤ò¿ÏÊª¤Ç»¦³²¤·¡¢Æ¨Áö¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£°ÂÊ¡ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÀâÌÀ¤Ï¡¢¹â±©¤µ¤ó¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¾ì½ê¤Ê¤É¡¢¸½¾ì¤Î¾õ¶·¤ÈÌ·½â¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸©·Ù¤Ï¡¢£²¿Í¤¬¸¼´ØÉÕ¶á¤Ç¤â¤ß¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¡¢°ÂÊ¡ÍÆµ¿¼Ô¤¬¼ê¤Ë¤±¤¬¤òÉé¤Ã¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Éô²°¤Î´ù¤Ë¤Ï¡¢¿©¤Ù¤«¤±¤Î¥ß¥«¥ó¤ä¥«¥Ã¥×ÌÍ¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¡¢¸©·Ù¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£¹â±©¤µ¤ó¤Ï¤¤Á¤ç¤¦¤á¤ó¤ÊÀ³Ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¸©·Ù¤Ï¡¢¹â±©¤µ¤ó¤Ë¤Ï°ÂÊ¡ÍÆµ¿¼Ô¤ÎË¬Ìä¤¬Í½´ü¤·¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£Åö»þ¡¢É×¤Î¸ç¤µ¤ó¡Ê£¶£¹¡Ë¤ÏÉÔºß¤Ç¡¢£²ºÐ¤À¤Ã¤¿Ä¹ÃË¤Î¹ÒÊ¿¤µ¤ó¡Ê£²£¸¡Ë¤ÏÂæ½ê¤Ë¤¤¤ÆÌµ»ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°ÂÊ¡ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¸ç¤µ¤ó¤È¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¡¢Éô³è¤âÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¹â±©¤µ¤ó¤È¤ÏÌÌ¼±¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¸©·Ù¤Ï£²Æü¡¢°ÂÊ¡ÍÆµ¿¼Ô¤ò»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇÌ¾¸Å²°ÃÏ¸¡¤ËÁ÷¸¡¤·¤¿¡£
¡¡Ì¾¸Å²°»Ô¹Á¶èÆâ¤Ç¤Ï£²Æü¡¢¹â±©¤µ¤ó¤ÎÆó½½¼·²ó´÷Ë¡Í×¤¬±Ä¤Þ¤ì¡¢¸ç¤µ¤ó¤È¹ÒÊ¿¤µ¤ó¤¬Ì½Ê¡¡Ê¤á¤¤¤Õ¤¯¡Ë¤òµ§¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ÒÊ¿¤µ¤ó¤ÏÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¡Ö¾Ü¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ç°ì¶èÀÚ¤ê¡£¾¯¤·¤Ç¤â°Â¤é¤«¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¸ç¤µ¤ó¤¬¸½¾ìÊÝÂ¸¤Î¤¿¤á¤Ë¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÎÉô²°¤ò¼Ú¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÉã¤Î¼¹Ç°¤¬ÂáÊá¤òÀ¸¤ó¤À¡£¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¸«¤»¤é¤ì¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£