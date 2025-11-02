「ワールドシリーズ・第７戦、ブルージェイズ４−５ドジャース」（１日、トロント）

ドジャースが逆転で球団史上初のワールドシリーズ連覇。ＳＮＳもドジャースの話題で沸騰した。

１点を追う九回１死、ロハスの同点弾が飛び出した場面では、ブルペンの「チームＪＡＰＡＮ」も歓喜。ＮＨＫの中継カメラが捉えた映像では、山本は両手を顔に覆い、集中力を高めるようにグラウンドを見つめた。一方、並んでいた佐々木朗希は驚いた表情で言葉をつぶやき、関係者とハイタッチを交わした。

佐々木のリアクションやつぶやきにＳＮＳも反応。「出た！また『マジ？』」、「また『マジ？』って言っててわろた」、「ロハスのホームランで佐々木朗希『マジでｗ』」「佐々木朗希のマジか…を日本流行語大賞に推薦したい」、「いい意味で素人っぽいのがツボｗ」などと大ウケだった。

佐々木は延長十八回の死闘となった第３戦でも、山本がブルペンに向かう様子を見て「マジ？」と素直に驚くリアクションがＳＮＳで話題となっていた。

この日、登板はなかったものの、ポストシーズン守護神として活躍をみせた佐々木は試合後、「ホッしました。ブルペンで肩作っていてめちゃくちゃ緊張していた。勝ってよかったです」と笑顔を浮かべていた。