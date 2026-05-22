太平洋戦争末期から敗戦直後の混乱期、食糧難に喘ぐ若い女性たちに「米が買える農家がある」と甘い言葉をかけ、山林に誘い込んでは強姦・殺害を繰り返した男がいる。1946年、41歳での逮捕までに少なくとも7人の命を奪った鬼畜だ。写真はイメージ©getty「強盗強姦は日本軍隊につきもの」男の凶行の原点は、1928年（昭和3年）の済南事件にある。海軍陸戦隊員として中国に渡った男は、激しい市街戦のなかで中国兵6人を銃剣