きょう1日の午後9時に配信がスタートする「ダウンタウン」松本人志（62）と浜田雅功（62）による独自のインターネット配信サービス「DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）」の公式X（旧ツイッター）が同日に更新され、開始前の雰囲気を伝えた。

約4時間前の午後5時過ぎの投稿で「松本さんから差入れを頂きました」と差し入れの箱が積み上げられた写真を公開。「松本人志様よりお弁当の差し入れをいただきました!!ありがとうございます！」の張り紙の下にはステーキ店の弁当と思われる箱が積まれており、写真に写っているだけでも50個以上は確認できる。

「生配信（#ライブプラス）の時間も近づき、徐々にスタッフも慌ただしくなってきています」と配信前の様子を説明した。

フォロワーからは「松本さんの優しさは五大陸に響きわたるで」「ほんま松本さんの優しさは北半球を駆け巡るで」の“ガキ使ネタ”反応のほか、「凄い数の弁当」「これお弁当なんですか?!ピザかと思いました」「すごい高そうな弁当」「思った以上にスタッフいるな。更に期待高まるやん」「松ちゃんカッコイイ」「松ちゃんからの感謝と労りの気持も伝わってきます」「スタッフ何人居るんや！？」「今日の差し入れなのね 本当に本当に始まるんだな」などのコメントが届いた。

松本はこの日の配信で2024年1月の活動休止以来1年10カ月ぶりに復帰する。