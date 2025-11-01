「ニセの映像撮影」を強いられ「母への電話」も許されない…イラン政府に逮捕された女性を精神的に追い詰めた娘と離れ離れの日々

悪臭と恐怖に満ちたイランのエヴィーン刑務所。イランの首都テヘラン北部に位置し、主に政治犯・思想犯が収容される。そこで繰り返されるのは、看守による鞭打ち、性的虐待、そして囚人の昼夜の感覚を奪う「白い拷問」。囚人の中には、思想犯・政治犯として不実の罪で逮捕された女性たちも多い。

13回の逮捕と5回の有罪判決にも屈せずに「自由」を目指し闘い続け、獄中でノーベル平和賞を受賞したナルゲス・モハンマディによって明かされる、その非人道的な所業の実態とは…。

全世界で出版されている禁断のノンフィクション『白い拷問』（翻訳：星 薫子）より、一部抜粋・再編集してお届けする。

聞き手：ナルゲス・モハンマディ、語り手：ナザニン・ザガリ＝ラトクリフ

ナザニン・ザガリ＝ラトクリフ（1978年テヘラン生まれ）はイラン系英国人で、2016年4月に2週間の旅行の予定でイランを訪問した。しかし帰国するときにイランの空港で身柄を拘束された。

逮捕時、ナザニンは乳幼児の娘、ガブリエラ（ギスー）と一緒だった。警察は幼い娘を彼女の両親に預け、彼女のパスポートを没収し、スパイ容疑、「外国機関・企業と共謀してイスラム共和国を転覆する活動」に参加したという罪状で逮捕した。判決は5年の禁固刑で、彼女はケルマン（イラン南東部ケルマン州の州都）刑務所の独房に連れて行かれ、のちにエヴィーン刑務所に移送された。

彼女の夫であるリチャード・ラトクリフと、彼女が勤務するトムソン・ロイター財団は、ナザニンに対する起訴内容を全て否定した。（イラン政府は1970年代よりイギリスから回収できずにいた債権を身代金で払わせるために、ナザニンを人質にした）

移送の道中で…

--ケルマン刑務所で60日間過ごしたあと、どうなりましたか？ また独房に移送されましたか？

2016年6月7日、私はテヘランに移されました。釈放されると聞かされていましたが、私は母に電話をして、当てにならないと伝えました。ただ別の刑務所に移送されるだけで、釈放はされないかもしれないと言いました。

ケルマンで、私はIRGC管轄の別の建物に連れて行かれました。部屋に入ると、椅子が何列も並んでいました。録画用のカメラもありました。移送されるはずだったのに変だと思いました。「なぜここに連れて来たんです？」と私は尋ねました。誰かが私に会いに来るのだと言われました。

そこで大量の美味しそうなランチが出ましたが、私は食べませんと伝えました。カメラは、私が栄養のある食事を摂っているところを撮影するためのものだったようです。隔離房に入れられている間はパンとチーズさえもらえないこともあったのに。

ひどく腹が立って、思わず叫びました。「あんたたちは、みんな同じよ！」。彼らのひとりも怒鳴り返してきました。私はいままでの尋問官を連れてきなさい、そいつに話すから、と言いました。

カメラの撮影を止めるようにも言いましたが、彼らはやめませんでした。結局、私はテヘランの重警備刑務所に移送されました。

「釈放」は叶わなかった

テヘランへは飛行機で連れて行かれました。途中に車移動もありました。彼らが車を替えたとき、母親にだけは電話をさせてほしい、家には帰れないことを伝えたいと頼みました。

しかし運転手は私が釈放されると言うのです。昼間法廷にいる裁判官が夜になったら話をしてくれるので、その後で私は解放されると。私は本当なのか電話でテヘランの尋問官に確認しました。

しかし「誰が釈放だなんて言った」と尋問官は言います。「あんたはケルマンからテヘランに移送されただけだ」

尋問官は、私の両親に事情を説明してやるから、実家の電話番号を教えろと言いました。しかし結局彼は電話をしませんでした。7日後、私は自分で家族に電話をして、テヘランに移送されたと伝えました。

移送先のエヴィーン刑務所

--エヴィーン刑務所のどこに入れられましたか？

革命防衛隊の重警備刑務所2A棟に連れて行かれました。ここの独房はもっと小さくて窓はありませんでした。天井に白い照明があります。トイレは独房のなかにあって、床には絨毯が敷いてありました。

毛布を3枚渡されました。ケルマンではホームシックになりましたが、テヘランでは大丈夫でした。テヘランは自分の町で、家族が住んでいる場所だからかもしれません。

--外気に触れる時間はありましたか？

1日に2回、30分ずつ、朝と夕方にありました。

--家族への電話や面会はどうでしたか？

最初の頃、電話はできませんでしたが、テヘランに移って間もない日曜日、ハジルー氏という検察官助手が私の独房に来ました。彼は私に自己紹介をさせ、これまでの事情を聞き、細かいメモを取り、娘と会えているか尋ねました。

その2時間後、私が家に電話をする許可をくれたのです。翌日には、家族と面会できる日程の約束を取りつけてくれました。それ以降、私は2週間おきに家族と面会できることになりました。

待ち望んだ家族との面会

--ギスーと、そしてご両親と会って、どうでしたか？

テヘランに来て8日後にハジルー氏に会い、ギスーとの面会を許されました。2度目の面会は、拘禁17日目におこなわれました。1度目より良かったです。

というのも場所がテヘランだったからで、家族を近くに感じることができました。ケルマン刑務所はひどすぎて、私の心もすさんでいました。

小さな娘を面会させるためだけに、家族はものすごいお金をかけて、はるばる来ていました。そういうこともすべて心配の種だったのです。

テヘランでの面会日、母は果物を持ってきてくれました。私のために食事まで用意してくれていたのです。ずいぶん久しぶりに母の手料理を食べて、気分がとても良くなりました。

愛娘ギスーとの辛い別れ

面会室には絨毯が敷いてありました。ギスーはおもちゃを持ってきており、一緒に遊ぶことができました。本物の家庭のような雰囲気に心が和みました。

ギスーは母親が自分とは別の場所に住んでいることを理解したようで、自分に言い聞かせるように何度もそう言っていました。

お別れのときになると娘は泣き、私もひどく落ち込みました。

一緒におばあちゃんの家に行こう、と片言で必死に訴えられたときには、どう答えて良いのか分からず焦りました。「バイバイ」と娘が叫ぶたびに、気が変になりそうでした。

娘に別れを告げながら、駆け寄って靴紐を結んであげたくなりましたが、同席していた尋問官に許してもらえず、そのまま立ち去らなければなりませんでした。独房に戻った後も体にギスーの香りが残っていて、切なくなりました。

