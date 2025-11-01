aya・Yumicoのヨガレッスンも！ カンテレ「ウェルチルフェスタ 2025 秋」

関西テレビ放送は、ウェルビーイングとチルアウトをテーマにしたイベント「ウェルチルフェスタ 2025 秋」を開催します。

2025年11月22日(土)・23日(日)の2日間、関西テレビ放送 本社(カンテレ扇町スクエア)にて実施。

ヨガクリエイターのayaさんやトレーナーのYumicoさんによるレッスン、豪華ゲストによるトークショーなどが楽しめるイベントです☆

イベント名：『ウェルチルフェスタ 2025 秋』by カンテレ

開催日：2025年11月22日(土)・23日(日)

開催時間：10:00〜18:00

※22日は一部13:00からスタートのコンテンツもございます。

開催場所：関西テレビ放送 本社(カンテレ扇町スクエア)／大阪市北区扇町2-1-7

チケット：ブースエリア入場無料

※ステージ観覧、レッスン参加は無料ですが、WEBでの事前登録が必要です。(申込締め切り11月3日(月・祝)23:59まで)

本イベントは、webメディア「ウェルチル」のスピンアウトイベントです。

人生100年時代を迎える今、健康にそして生きがいをもって楽しく日々を過ごす秘訣を楽しく学び、体験できるコンテンツが集結！

心と体の両面から健やかになれる、多彩なステージやブースが用意されています。

11月22日(土) ステージ

・13:25〜 【2026年開運5箇条＆12星座別開運術を大公開！】

出演：占術研究家 水晶玉子さん

・14:40〜 【秋の味覚を満喫！食べて体の中から美しく！】

出演：SHOW-WA (料理研究家)寺田真二郎さん

・15:50〜 【トークショー】

出演：タレントのpecoさん

・17:00〜 【毎朝10分のほぐしストレッチで、見た目マイナス５歳ボディを手に入れる！】

出演：YUMICORE代表 Yumicoさん

※持ち物：ヨガマット・タオル・お水、動きやすい格好でお越しください（更衣室なし）

11月23日(日) ステージ

・10:30〜 【私のウェルチルな時間】

関西テレビアナウンサーによるトークショー

・11:15〜 【Airdog presents 名医が伝えたい。女性には特に気をつけてほしい感染症の真実】

出演：北野病院 丸毛聡 医師＆黒谷友香さん

※抽選で豪華プレゼントが当たるステージです。

・12:45〜 【プチプラで高見え！大人の令和メイク】

出演：セルフメイクプロデューサー／起業家のかじえりさん

・14:00〜 【人生に効く脳科学?思い通りに生きるための対話のトリセツ〜】

出演：感性アナリスト／随筆家 黒川伊保子さん

・16:30〜 【ayayoga流！むくみ改善デトックスヨガ】

出演：ヨガクリエーター ayaさん

※持ち物：ヨガマット・タオル・お水、動きやすい格好でお越しください（更衣室なし）

ブースエリア

ブースエリアは入場無料！

大阪のイタリアンのシェフが考案した、関西の食材を使った美味しい料理の試食や、一時的なストレスの軽減に役立つグミのサンプリングが楽しめます。

ほかにも、お子さんが楽しく学べる体験レッスンや子育て相談会のブースも登場。

ウェルチルフェスタ公式ブースでは、ウェルビーイングやリラックスできるグッズが当たるハズレなしの抽選会も実施されます！

出展ブース：あかり保証／味の素／味の素冷凍／EQWEL/Air dog / 大塚製薬／カネカ／シーボン／明治安田生命 (50音順)

豪華ゲストによる貴重なレッスンやトークショーが無料で楽しめる2日間！

心と体の両面から健やかになれるコンテンツが満載のイベントに、足を運んでみてくださいね☆

カンテレ扇町スクエアで開催される「ウェルチルフェスタ 2025 秋」の紹介でした。

