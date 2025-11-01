【11月の金運ランキング】 星座占いで開運＆開運アイテムを無料でチェック
●第12位〜第9位
金運を味方につけたいあなたへ──11月のマネー運を星座別に徹底チェック！お金が舞い込むチャンスが訪れる星座は？ラッキーアクションや開運アイテムとともに、11月をポジティブにスタートさせましょう。幸運を引き寄せるヒントが満載です。
○第12位 蠍座
情が深く、心優しいあなた。心の状態がそのまま金運に強い影響を与えそう。「絆にまつわる支出」など、誰かの関係性を深めるための出費が増える模様。予想外のことも起こるかも。ですが、大丈夫。「あなたを穏やかにするもの」を選び抜けば、金運も次第に安定します。
○★ラッキーアクション
・ポイントカードは、汎用性の高いカードのポイントに絞る。
○★開運アイテム
・アンティークの小物
○★幸運を引き寄せるヒント
「私は、深く愛し、深く選び、豊かさを育てる」。この言葉を、夜の静かな時間に唱えてみてください。蠍座の再生力が金運を呼び込みます。
○第11位 水瓶座
あなたの「金運の土台を再構築する」とき。“稼ぐ”よりも“育てる”に焦点が当たります。目に見える収入よりも、収入源の開拓にピッタリ。飲み会に参加して人脈を増やす？それとも家で読書をする方が自分にとってプラスになる？など、時間の使い方も投資思考で考えて。
○★ラッキーアクション
・収支の見直しや、不要なサブスクを整理する。
○★開運アイテム
・クラウド型ノート
○★幸運を引き寄せるヒント
・「私は、変化の中で自由と豊かさを選び取る」。この言葉を、夜の静かな時間に唱えてみてください。冥王星の変容力が味方になります。
○第10位 蟹座
あなたの「家庭・感情・安心感」にフォーカスが当たり、揺り戻しがあるかも。過去の支出や家族との金銭的なやりとりを見直すことで、無駄を省き、心地よい暮らが実現。通信費や契約関連の見直しもGOOD！衝動買いよりも“心が満たされる使い方”を意識してみて。
○★ラッキーアクション
・滝や海など水に関する場所に行く
○★開運アイテム
・青のボールペン
○★幸運を引き寄せるヒント
・「私は、心地よさと豊かさを同時に育てることができる」。この言葉を、朝の食卓で唱えてみてください。日常の中に金運の種が宿ります。
○第9位 牡牛座
「備えあれば憂いなし」です。突発的な支出や予期せぬ変化が起こりやすい模様。ですが、堅実なマネープランで保守に動けば、安定に転じるでしょう。もし、突然の事態が起こったとしても、前もって予備費を確保しておくと慌てなくてよさそう。計画的にいきましょう。
○★ラッキーアクション
・白いインナーを新調する。
○★開運アイテム
・天然素材のマフラー
○★幸運を引き寄せるヒント
・「私は、必要なものを選び、豊かさを育てる感覚を持っている」。この言葉を、朝の支度中に唱えてみてください。日常の中に金運の流れが宿ります。
●第8位〜第5位
○第8位 乙女座
「無欲の勝利」。年末に向けて、忙殺されてく予感。実務に追われるせいか、消費行動にまで心も体も追い付かず、結果的にお金が貯まっていた？！なんてことになりそう。時短となる家電などの購入はおすすめ。余裕が出て、細かいムダな支出まで目が行き届くように。
○★ラッキーアクション
・固定費・変動費・感情的支出を分けて、見直しリストを作成する。
○★開運アイテム
・青い文房具
○★幸運を引き寄せるヒント
・「私は、整えることで豊かさを育てる」。この言葉を、朝のスケジュール確認時に唱えてみてください。日常の中に金運の流れが宿ります
○第7位 魚座
夢に向かって進むあなた。現実と理想とのギャップを感じると、健康に不安が残るかも。健康資産は長期的に見れば、医療費の削減、生産性の向上など、確実なリターンがあります。心と体を維持するための定期的な運動、バランスの取れた食事、質のいい睡眠で整えて。
○★ラッキーアクション
・あなたの理想の暮らしを具体的な予算や行動に変換する。
○★開運アイテム
・ラベンダーの香り
○★幸運を引き寄せるヒント
「私は、私の理想を現実にする力を持っている」。この言葉を、朝の静かな時間に唱えてみてください。夢を現実にする磁力が高まります。
○第6位 獅子座
あなたの心が躍る月。趣味・遊び・表現活動に熱が入ります。それは未来の収入や喜びに繋がる“意味ある使い方”です。交際費やイベントなど“人とつながるための出費”がありますが、情熱を注げるものにお金を使うことで、モチベーションと金運は活性化。今後の飛躍に。
○★ラッキーアクション
・金運を呼ぶとされる秋の紅葉を心から楽しむ。
○★開運アイテム
・舞台や映画のチケット
○★幸運を引き寄せるヒント
・「私は、情熱を注ぐことで豊かさを育てる」。この言葉を、朝の鏡の前で唱えてみてください。あなたの輝きが金運を引き寄せます。
○第5位 牡羊座
「行動力と直感」が金運に直結する流れです。宝くじが当たるなど思いがけない臨時収入やヘッドハンティングされるなど、幸運が舞い込む可能性大！ですが、衝動的な浪費にも注意して。収納ケースや棚を捨て、物理的な制限を設けることで、消費意欲を抑えるのもアリ。
○★ラッキーアクション
・買う前に3秒だけ立ち止まって“未来の自分”に問いかける。
○★開運アイテム
・スポーツウェア
○★幸運を引き寄せるヒント
・「私は、情熱と選択力で豊かさを引き寄せる」。この言葉を、朝の一歩を踏み出す瞬間に唱えてみてください。あなたの情熱が金運を照らします。
●第4位〜第1位
○第4位 山羊座
金運は安定傾向。特に仕事や長期的なプロジェクトに関する収入は堅実に伸びる可能性アリ。「派手さよりも確実性」重視して。リセールバリュー、価値＞価格の投資がどうかを意識するとGOOD! 手堅い利回りの投資や預け替え、株主優待の賢い活用に励むのも〇。
○★ラッキーアクション
・半年〜1年先の目標に向けて、貯蓄や投資の見直しをする。
○★開運アイテム
・手帳。
○★幸運を引き寄せるヒント
・「私は、静かに確実に、豊かさを築いている」。この言葉を、夜の手帳タイムに唱えてみてください。未来の金運が整っていきます。
○第3位 天秤座
引き続き好調です。あなたを喜ばせる買い物をすることで、お金の循環が生まれ、金運が活性化します。モノ消費、コト消費、トキ消費なんでもOK！予算を決めたら、あなたが最も光り輝く瞬間を意識的に作り出しましょう。あなたのステータスもアップしていく予感。
○★ラッキーアクション
・部屋や財布の中を“美しく整える”。
○★開運アイテム
・キレイに磨かれたミラー
○★幸運を引き寄せるヒント
・「私は、美しく整えることで豊かさを受け取る準備ができている」。この言葉を、朝の身支度の時間に唱えてみてください。あなたの美意識が金運を呼び込みます。
○第2位 射手座
あなたの金運は「冒険的支出」に向かいます。学び・旅・新しい挑戦への出費が増える傾向に。ですが、幸運の波に乗るチャンスでもあります。スキルアップのための講座受講、独立、サイドビジネスなど、チャンスが次々に舞い込む予感。日和ることなく、勢いに任せてGO！
○★ラッキーアクション
・自宅から北の方角にある温泉にでかけ、ゆったりする。
○★開運アイテム
・旅のガイドブック
○★幸運を引き寄せるヒント
「私は、未来への冒険に豊かさを注ぐ勇気を持っている」。この言葉を、朝の一歩を踏み出す瞬間に唱えてみてください。あなたの挑戦が金運を呼び込みます。
○第1位 双子座
おめでとうございます！収入アップの予感。キーワードは、再生復活。好きなことができて、金運にも恵まれる！強運期。過去のアイデアや人脈を活用すると朗報アリ。金脈となり、拡大していきます。以前トライしたことに、新しい視点を加え再挑戦するのもGOOD！
○★ラッキーアクション
・黄金色（イエロー、ゴールド）の服や小物を身につける。
○★開運アイテム
・ミントなど風を感じる香り
○★幸運を引き寄せるヒント
・「私は、言葉とつながりで豊かさを広げている」。この言葉を、朝のSNSチェック前に唱えてみてください。あなたの発信が金運の扉を開きます。
今月の金運がイマイチだった方も、来月は運気が好転するかもしれません。小さな行動や意識の変化が、思わぬチャンスを引き寄せる鍵となります。あなたの星座の持つポテンシャルを信じて、11月をポジティブに迎えましょう。
