「DOWNTOWN+」偽アカに注意喚起「投資・副業の勧誘、数字返信の指示、LINE招待」などを求めるDM
【モデルプレス＝2025/10/31】お笑いコンビ・ダウンタウンによるコンテンツを有料配信する新サービス「DOWNTOWN+（ダウンタウンプラス）」（11月1日スタート）の公式X（旧Twittter）が10月31日に更新された。公式を名乗る偽アカウントに注意喚起を行った。
【写真】「DOWNTOWN+」4つのオリジナル作品一覧
公式Xでは「重要なお知らせ」として「現在、DOWNTOWN+公式を装い『無料の経済学習交流グループに招待』『返信で参加』『LINEに移動』などを求めるDMが確認されています」と現状を説明した上で「DOWNTOWN+はDMで投資・副業の勧誘、数字返信の指示、LINE招待、パスワード／SMS認証コード／クレジットカード情報の要求を一切行いません。フォロー・DMなどはしないようにご注意ください」と伝えている。
「DOWNTOWN+」では11月1日21時より松本人志の単独生配信を行う予定。生配信の終了時間に合わせ、松本がプロデュース・出演する新コンテンツ4タイトルと、松本、浜田雅功が各々出演した過去のテレビ番組や映画等が一挙公開されるほか、11月3日以降は毎週、月曜日に過去作品、水曜日と金曜日に松本のオリジナル作品を更新し（いずれも17時を予定・変更の場合あり）松本の生配信も月に1〜2回行われると発表されている。（modelpress編集部）
◆「DOWNTOWN+」偽アカウントに注意喚起
