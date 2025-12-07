お笑いコンビ・ダウンタウンの松本人志（62歳）が12月6日、有料プラットフォーム「DOWNTOWN＋」で2度目の生配信を実施。兄・隆博さんが登場し、大盛り上がりとなった。この日の配信では、新企画の紹介などをしたあと、「ビッグゲストが駆けつけてくれた」とアナウンスが入り登場音が流れる中、ステージに現れたのは、なんと松本の兄・隆博さん。松本の「うちの兄貴やないかい！」とのツッコミに対し、隆博さんは「兄ちゃんプラスの