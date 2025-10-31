ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬Â¾µåÃÄ¤Ë¤â¤â¤¿¤é¤¹¡ÈÇú±×¡É¡¡1000²¯±ß·ÀÌó¤ÏÍ¾Íµ¤Ç²ó¼ý¡Ä¥É·³¤¬²Ô¤°Å·Ê¸³ØÅª¥Þ¥Í¡¼
ÊÆ·ÐºÑ¥á¥Ç¥£¥¢¤âÃíÌÜ¤·¤¿µåÃÄ·Ð±Ä¤ÎÀ¨¤ß
¡¡2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤òÌÜ»Ø¤¹¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢µåÃÄ·Ð±Ä¤Ç¤â°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ·ÐºÑ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç½é¤á¤ÆÁí¼ý±×10²¯¥É¥ë¡ÊÌó1527²¯±ß¡Ë¤òÃ£À®¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÍ×°ø¤È¤·¤Æ¡¢¤ä¤Ï¤êÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ÎÂ¸ºß¤âÂç¤¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä·ÐºÑ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖSportico¡×¤Î¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¥«¡¼¥È¡¦¥Ù¡¼¥Ç¥ó¥Ï¥¦¥»¥óµ¼Ô¤¬¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î·Ð±ÄÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£Æ±µ¼Ô¤Ï10²¯¥É¥ë¤ÎÍø±×¤ò¾å¤²¤¿Í×°ø¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤ºÊü±Ç¸¢¤Ïµå³¦ºÇ¹â¤Ç2025Ç¯¤Ï83²¯5000Ëü¥É¥ë¡Ê1Ãû2750²¯±ß¡Ë¤ËÃ£¤·¡¢¤µ¤é¤ËMLB¤ÎÆâÉôÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¼ý±×¤Ï1»î¹çÊ¿¶Ñ430Ëü¥É¥ë¡ÊÌó6²¯5700Ëü±ß¡Ë¤Ç¡¢2024Ç¯¤ÏÅì³¤´ß¤Î¿Íµ¤µåÃÄ¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤ÆÆ±µ¼Ô¤Ï¡Ö¤â¤¦1¤Ä¤Ï¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌó¤Ç¤¹¡£¿·¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó°ú¤Ï¢¤ì¤¿¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ò¾Î¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡×¤È²òÀâ¡£ÂçÃ«¤¬º£µ¨¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌó¤Ç¤â¤¿¤é¤·¤¿¼ý±×¤Ï1²¯5000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó229²¯±ß¡Ë°Ê¾å¤À¤È½Ò¤Ù¤¿¡£ÂçÃ«¤ÏFA¤È¤Ê¤Ã¤¿2023Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È10Ç¯7²¯¥É¥ë¡ÊÌó1069²¯±ß¡Ë¤È¤¤¤¦Ä¶Âç·¿·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Îµð³Û¤ÎÅê»ñ³Û¤ò¾å²ó¤ë¤Û¤É¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆ±µ¼Ô¤Ï¡Ö¤Ç¤â¡¢Á´¥Á¡¼¥à¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¼ý±×¤ÏÊ¬ÇÛ¤µ¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£Èà¤é¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤Ï2024Ç¯¡¢1²¯5000Ëü¡Ê¤ÎÊ¬ÇÛ¶â¡Ë¤ò»ÙÊ§¤¤¡¢¾®µ¬ÌÏ¤ÎµåÃÄ¤ÇÊ¬ÇÛ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤â»ØÅ¦¡£¶âËþµåÃÄ¤¬ÉÙ¤òÆÈÀê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°Á´ÂÎ¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤âÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë