超特急・高松アロハ、少年のような笑顔にドキドキ！キャンプを突き詰める『ALOHA'ｓCAMP』発売

メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急のメンバーで、バラエティや俳優としても活躍する高松アロハが、10月26日に『ALOHA'ｓCAMP』を発売した。

【写真】キラキラした笑顔でバギーに乗る姿も披露

本書には、キャンプ初心者のアロハが最新ギアを学んだり、キャンプクイズやオリジナル料理作りに挑戦したりしたTV LIFEの1年間の同名連載を完全再録。キャンプスキルの上達だけでなく、アロハのビジュアルの変化も楽しむことができる。

また、連載の中ではかなわなかった1泊2日のソロキャンプにも挑戦。好天の中、キャンプだけでなくカヌーやバギー、ほうとう作りも初体験。童心にかえって元気いっぱいにアスレチックを楽しむ姿は必見だ。

さらに、「キャンプの素晴らしさを伝えたい！」というアロハが、超特急随一のインドア派として知られるリョウガを誘って、超特急の“陰陽コンビ”でデュオデイキャンプへ。テント設営から火起こし、キャンプ飯も振る舞うほか、2人でキャニオニングも体験。テントサウナも満喫するなど、これまで見られなかった2人の素の笑顔が満載だ。

なお、このデュオデイキャンプのメイキング映像を誌面内のQRコードから楽しむこともできる。

