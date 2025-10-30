この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

懲役太郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「懲役太郎サブチャン」で「どうしてこんなに時間がかかるのか？遺族は二重の苦しみ」と題した動画を公開。近年発生した凶悪事件の裁判が長期化している現状に懸念を示した。

動画で懲役太郎氏は、北海道で発生した内田梨瑚被告の事件や江別市の大学生殺害事件などを例に挙げ、裁判の進捗が遅々として進まない問題点を指摘する。懲役太郎氏は、裁判が長引く最大の理由として「本人が否認している部分がある」点を挙げる。「（容疑を）認めていないから時間がかかる」と述べ、被告が容疑を全面的に認めた事件は争点がなく早く進む一方、否認や黙秘を貫くと証拠の立証に膨大な時間が必要になると解説した。

特に江別市の事件では6人もの共犯者がいるとされ、「それぞれ適当なことを言っている」「供述が合ってこない」とその複雑さを指摘。共犯者同士が責任をなすりつけ合う状況が、真相解明をさらに困難にしているという。懲役太郎氏は、かつて裁判が10年単位でかかることも珍しくなかった時代があったが、裁判員制度の導入で迅速化が図られたはずだと説明。しかし、現状は再び長期化の傾向にあり、その間に世間の関心が薄れ、事件が風化してしまうことへの危機感をあらわにした。

裁判の遅れは、真相解明を待つ遺族にとって「二重の苦しみ」であると語る懲役太郎氏。事件が忘れ去られていく中で、司法の場でさえも時間が止まってしまう現状に、静かながらも強い問題提起を行っている。

