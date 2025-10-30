©ABCテレビ

バラエティ番組『相席食堂』（ABCテレビ）に、同番組MCのお笑いコンビ・千鳥の同期が登場！ “ぽっちゃりメガネキャラ”だった同期は、ダイエットで激痩せしていた……！

【TVer】10年前は今まで以上にほっそり！ 元ぽっちゃりメガネキャラな千鳥の同期「ライザップで激痩せした」衝撃写真を大公開

千鳥の同期とは、「向清太朗」から改名した天津飯大郎（天津）。『相席食堂』の新ロケ頂上決戦「ぽっちゃりメガネ-１グランプリ」にエントリーした飯大郎だが、その体は以前と比べると非常にほっそりしている。実は彼は、「このロケが決まる前までダイエットしていて、11キロ痩せてしまった」のだ。

飯大郎の相方・木村卓寛は、岩手県に移住してすっかりローカルタレント化している。そんな木村が過去に『相席食堂』に出演した際のロケVTRを見たという飯大郎は、「あんな取っ掛かりないロケ、僕久しぶりに見ました！」「正直最近、木村くんと絡んでも……」などとけなしまくり！ 自分は相方とは違うことを千鳥にロケでアピールすべく、東京イチ長い商店街・武蔵小山商店街パルム（東京都品川区）に1人で訪れた。

飯大郎は、「結果を出したい！」と意気込むあまり大迷走！ 真面目に解説を始めたと思えば、いきなり江戸っ子のような口調をしてみたり、普段あまり飲まないはずの酒を積極的に注文したり、ロケで手応えを感じないために試行錯誤しまくり。空回りしている自覚はあるものの、「久々のロケすぎてワケがわかんなくなっている」せいで、軌道修正できなかった。

絶不調な飯大郎は、食リポしやすそうなハイカロリーグルメが登場するも、面白いコメントをひねり出せず撃沈。得意ジャンルであるはずのアニメの話題になるも、取り上げたのは『鬼滅の刃』劇場版とベタにも程がある！ おまけに、相席した一般客から“撮れ高”を心配されてしまった。

見るに堪えないロケをする飯大郎に、25年来の仲である千鳥は心配を通り越して、ドッキリを疑いだす始末。「奇妙やな……」「向（天津飯大郎）じゃない奴が来ている？」「なんか別企画しているやろこれ？ 同期がとんでもないことになったら、千鳥はどう反応するのかみたいな」「コイツ誰？ 誰が（今回のロケに）来たん？」などとスタジオでツッコみまくった。

飯大郎が迷走したままロケを終えそうになると、千鳥は慌ててVTRを強制終了！ 飯大郎に失格判定を下し、「今回はエントリーしなかったことにしよう！」「辞退ね！」「0点でもない！」「別に戦ってないから、勝っても負けてもない！」などと苦笑が止まらなかった。ちなみに、失格者が出たのは『相席食堂』のロケ賞レース史上初だったため、飯大郎はある意味爪痕を残せたのかもしれない!?

なお、飯大郎が登場した「ぽっちゃりメガネ-１グランプリ」後半戦は、『相席食堂』10月28日放送回で行われた。同グランプリ後半戦には、「同期」枠の飯大郎以外にも、「おばちゃん」枠と「新喜劇」枠の強烈キャラクターが登場。前半戦出場者を含む合計6人の中から、ぽっちゃりメガネのチャンピオンが決まった。

【TVer】千鳥がネットで炎上!? 彼らの判定は正しかったのか？ 同期芸人・天津飯大郎は『相席食堂』ロケ賞レース初失格後、実はウケ狙いであるものを自腹購入していた！