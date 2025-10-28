±à»ù105¿ÍÃæ83¿Í¤¬´¶À÷¡Ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¡ÈµÞÁý¡É¤ÇÊÝ°é±à¡Ö½Ö¤¯´Ö¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¡×ËÌ³¤Æ»¤äÀÄ¿¹¤Ç¤Ïµ¤²¹Äã²¼
Åß¤ÎÊØ¤ê¤¬ÎóÅç¤«¤éÂ³¡¹¤ÈÆÏ¤¯Ãæ¡¢Âç¹Ó¤ì¤Î¶õÌÏÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬ËÌ³¤Æ»¤Ç¤¹¡£
28Æü¸á¸å1»þÁ°¤Î°°Àî»Ô¤Ç¤Ï¡¢ÂçÎ³¤ÎÀã¤¬·ã¤·¤¯¹ß¤ëÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÊâÆ»¤ËÍî¤Á¤¿¥â¥ß¥¸¤Ë¤âÀã¤¬ÀÑ¤â¤ê¡¢Åß·Ê¿§¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ä«¤«¤éÀã¤¬¹ß¤êÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¾åÀîÄ®¤ÎÁØ±À¶®¡£
¸á¸å4»þ¤Ë¤Ï¡¢ÀÑÀã¤¬23cm¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»þÀÞ¡¢¿áÀã¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤È¤Ê¤ê¡¢»ë³¦¤¬°¤¯¤Ê¤ë»þ´ÖÂÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÄ¿¹¸©¤òÂåÉ½¤¹¤ë¹ëÀãÃÏÂÓ¡¦»À¥öÅò¤Ø¸þ¤«¤¦Æ»¡£
¹ÈÍÕ¤¹¤ëÌÚ¡¹¤ËÀã¤¬ÀÑ¤â¤ê¡¢¶äÀ¤³¦¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÅß¤¬ÅþÍè¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãó¼Ö¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Á¤é¤³¤Á¤é¤Ç¼Ö¤ËÀã¤¬ÀÑ¤â¤ê¡¢¸á¸å3»þ¤ËÀÑÀã¤¬15cm¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ÏÀã·Ê¿§¤Ë¥«¥á¥é¤Î¥ì¥ó¥º¤ò¸þ¤±¡¢Âç´î¤Ó¡£
°ìÊý¡¢¼Ö¤ÇË¬¤ì¤¿¿Í¤Ï¡¢Àã¤«¤¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âçºå¤«¤é¡§
¡ÊQ.¼Ö¤«¤éÀã²¼¤í¤¹¤Î¤â½é¤á¤Æ¡©¡ËÄ«¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬½é¤á¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÊÑ¤Ç¤¹¤Í¡¢Àã¹ñ¤Î¿Í¤Ï¡£º¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ä¡£
Áá¤¹¤®¤ëÀã¤Ë¡¢Åìµþ¤«¤éÍè¤¿´Ñ¸÷µÒ¤Ï¡Ö²¹Àô¤È¹ÈÍÕ¤ÈËÜÅö¤Ï±üÆþÀ¥·ÌÎ®¤Ø¹Ô¤¯Í½Äê¤À¤Ã¤¿¡£µÞ¤¤ç¤ÎÀã¤Ç½½ÏÂÅÄ¸Ð¤Î¥«¥Ì¡¼¤âÍ½Ìó¤·¤Æ¤¿¤±¤ÉÃæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»À¥öÅò²¹Àô¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢¹ëÀãÃÏÂÓ¤ÎÅß¤Î»Ï¤Þ¤ê¤À¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»À¥öÅò¡¦ÆâËÜ¶©»Ë¤µ¤ó¡§
»À¥öÅò¶áÊÕ¤Ç¤Ï10·î²¼½Ü¤«¤é¹ß¤ê»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢³Ð¸ç¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«½àÈ÷¤ÏÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¹ëÀãÃÏÂÓ¤È¤·¤Æ´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¸áÁ°8»þÈ¾¤´¤í¤Ë¤ÏÀÄ¿¹»ÔÆâ¤Ç¤â¶õÌÏÍÍ¤¬µÞÊÑ¡£
¤ß¤¾¤ì¤¬¹ß¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤òÉ¹¤ÎÎ³¤¬ÂÇ¤ÁÉÕ¤±¤ëÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²¹ÅÙ·×¤Ï6ÅÙ¤ò¼¨¤·¡¢Åß¤Î´¨¤µ¤ÎÃæ¡¢»±¤ò¤µ¤·¤Ê¤¬¤é¤ÎÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Ï½©À²¤ì¡£
ºÇ¹âµ¤²¹¤â20ÅÙ¤òÄ¶¤¨¡¢¥Ý¥«¥Ý¥«¤È²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤ÍÛµ¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Îä¤¨¹þ¤ó¤À½µËö¤«¤é°ìÅ¾¡¢¤³¤Î´¨ÃÈº¹¤Ë²Ã¤¨¡¢¼¾ÅÙ¤â30¡óÂæ¤Ë²¼¤¬¤ë¤Ê¤É¶õµ¤¤â´¥Áç¡£
¤³¤¦¤·¤¿µ¤¾Ý¾ò·ï¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Áá¤¯¤âÅÔÆâ¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë´¶À÷¤·¤¿´µ¼Ô¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤È¤¦²¦»Ò¿ÀÃ«Æâ²Ê³°²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¦°ËÆ£ÇîÆ»±¡Ä¹¡§
Âç¿ÍÀ¤Âå¤Ï¤Þ¤À¤½¤³¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¤¤Ä¤â¤ÎÇ¯¤Î1.5ÇÜ¤°¤é¤¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦¥Æ¥£¡¼¥ó¥¨¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Ä¤â¤ÎÇ¯¤Î10ÇÜ¤°¤é¤¤¡£10Ç¯¤Î·Ð¸³¤ÎÃæ¤Ç¤ÏºÇ¤âÁá¤¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶A¤ÎÎ®¹Ô¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬È¯É½¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î´µ¼Ô¿ô¤Ï¡¢24Æü¤Ë1Ëü2000¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢2024Ç¯¤è¤ê1¥«·îÁá¤¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç´µ¼Ô¤¬1Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÔÆâ¤Ë¤¢¤ëÊÝ°é±à¡Ö¥¥ã¥ó¥Ç¥£¥Ñ¡¼¥¯ÊÝ°é±à2¹æ¡×¤Ç¤Ï¡¢Î×»þµÙ±à¤ËÇ÷¤ëÀª¤¤¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤¬¤Þ¤ó±ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸¼´ØÀè¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢ÅÐ±à¤·¤Æ¤¤¿±à»ù¤¿¤Á¤ÎÂÎ²¹Â¬Äê¤Ç¤¹¡£
ÅÐ±à¤Î»þ´Ö¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢·¤È¢¤Ë¤Ï·¤¤¬È¾Ê¬¤Û¤É¤·¤«Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¶µ¼¼¤ÇÍ·¤Ö±à»ù¤¿¤Á¤â¤Þ¤Ð¤é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Á¤é¤ÎÊÝ°é±à¤Ç¤Ï¡¢±à»ù105¿ÍÃæ83¿Í¤ÎÂçÈ¾¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë´¶À÷¤·¡¢µÙ¤ó¤Ç¤¤¤ë»öÂÖ¤Ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Í·¤ó¤Ç¤¤¤¿±à»ù1¿Í¤¬È¯Ç®¡£
ÂÎ²¹¤òÂ¬¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢38ÅÙ°Ê¾å¤ÎÇ®¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÎ¤òÎä¤ä¤¹Îä¤¿¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢É¹Ëí¤ÇÇ®¤ò²¼¤²¤ë½èÃÖ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ç®¤¬½Ð¤¿±à»ù¤Ï¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬·Þ¤¨¤ËÍè¤Æ²È¤Ëµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¥ã¥ó¥Ç¥£¥Ñ¡¼¥¯ÊÝ°é±à¡¦ÉðÆ£Âç½õ±àÄ¹¡§
½Ö¤¯´Ö¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬»ä¤¿¤Á¤Î°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£´¶À÷ÎÏ¤¬¹â¤¤¤¾¤È¤¤¤¦¤Î¤¬º£²ó¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÎÆÃÄ§¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¡£ºòÆü¤âµë¿©¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Í¾¤Ã¤Æ¤Í¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£Áá¤¯¤ß¤ó¤Ê¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤³¤¤¤è¤È¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤¾¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£