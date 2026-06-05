サッカーのＷ杯北中米３カ国大会に臨む日本代表は３日、暑熱対策を見据え、メキシコのモンテレイで事前合宿をスタートした。ＤＦ長友佑都（３９）＝ＦＣ東京＝は、コンディション調整に失敗した２０１４年Ｗ杯ブラジル大会の経験を回顧。ＭＦ堂安律（２７）＝Ｅフランクフルト＝は“二重時差ぼけ”を告白し、ともに同地でのコンディション調整の重要性について語った。３９歳の「よっしゃ行こう！」の声を皮切りに、メキシコで