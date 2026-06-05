教え子の女子児童にブリッジをさせて盗撮した疑いなどで、小学校教師の男が警視庁に逮捕されました。杉野佑容疑者（39）は2024年から2025年にかけて、勤務していた東京都内の公立小学校で、女子児童4人の下着をスマートフォンで撮影した疑いなどが持たれています。杉野容疑者は女子児童（当時11）を呼び出し、体育の指導と称してブリッジをさせ「頑張れ、あと10秒」「成績いれるから」などと声かけしながら盗撮していたとみられて