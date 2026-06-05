ギリシャとの親善試合後のトレーニングで倒れ込むスウェーデン代表は現地時間6月4日、国際親善試合のギリシャ代表戦を2-2の引き分けで終えた。しかし、FWアンソニー・エランガが試合後のトレーニング中に膝を痛めるアクシデントに見舞われ、衛星放送局「beIN SPORTS」は、チームが「負傷の懸念を抱えた」状態でワールドカップ（W杯）本大会へ向かうことになると伝えている。スウェーデン代表は現地時間1日に行われたノルウェー