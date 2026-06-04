久光製薬は2026年6月2日、「子どもの足のにおい・フットケア実態調査」の結果を発表した。本調査は、全国の3〜15歳の子どもを持つ親1,570名を対象に、2026年3月10日〜13日の期間、Webアンケート調査にて実施されたもの。○子どもの足のにおいに対する意識と原因子どもの足のにおいに対する意識と原因家族の足のにおいについて尋ねたところ、家族の中で足のにおいが最も気になる人は「子ども」が29.4%とトップになり、父親を上回っ