5月末にシンガポールで開催された「アジア安全保障会議（シャングリラ・ダイアローグ）」で、ピート・ヘグセス米国防長官と小泉進次郎防衛相が会談した。防衛力をより拡充させる日本側の方針を米国側がすんなり支持したという。それより前に行われた米中首脳会談では、習近平国家主席がドナルド・トランプ米大統領に高市早苗首相に対する批判を伝えたことが明らかになっている。前編記事『日本は本当に大丈夫か…トランプすら心配