news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「寿司に洗剤…実は“水”だった？“迷惑行為”投稿で男逮捕」についてお伝えします。◇回転レーンの寿司にかけられているのは、食器用洗剤とみられる液体。回転寿司大手「はま寿司」で撮影された動画がSNSで拡散されました。威力業務妨害の疑いで、2日に逮捕されたのは新西悠太容疑者（43）。警察によりますと、新西容疑者は先月27日に埼玉県内の「はま寿司」に1人で来店。食