サッカーW杯北中米大会（11日開幕）に出場する日本代表に、DF吉田麻也（37＝ロサンゼルス・ギャラクシー）が合流することが決まった。4日（日本時間5日）、日本協会の山本昌邦技術委員長が、5日（日本時間6日）からサポートプレーヤーとして帯同予定であることを明らかにした。山本氏は吉田について「明日からサポートプレーヤーとして、チームに合流してもらいます」とした上で、「彼は現役選手なので、一緒にプレーもできる