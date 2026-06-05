1980年代のイラン・イラク戦争などでの実体験をユーモアに描いた漫画「ペルセポリス」などの著者で、映画監督としても活躍したイラン出身のマルジャン・サトラピさんが亡くなりました。56歳でした。1969年にイランで生まれたマルジャン・サトラピさんは、共産主義支持者の家庭で幼少期を過ごし、1979年のイラン革命や翌年からのイラン・イラク戦争を経験しました。1983年にオーストリアに逃れ、一度帰国するも、その後、フランスに