北海道千歳市の消防本部によると、4日午後9時10分ごろ、千歳市の路上で「包丁を持った男がいる」との119番があった。女性1人が刺され心肺停止の状態、男性2人もけがをして病院に搬送された。道警が男の身柄を確保した。