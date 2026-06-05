物価の上昇を反映した4月の実質賃金は4カ月連続でプラスとなりました。全国の従業員5人以上の事業所3万余りを対象にした「毎月勤労統計調査」（速報値）によりますと、働く人1人当たりの「現金給与総額（名目賃金）」は31万2425円で、前の年の同じ月から3.5％増えました。3％以上を3カ月連続で維持するのは、34年1カ月ぶりだということです。また、物価の変動を反映した「実質賃金」は、前の年の同じ月から1.9％増加して、4カ月連