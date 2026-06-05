栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で、警察が少年4人と夫婦を強盗殺人未遂の疑いで再逮捕する方針を固めたことが分かった。この事件は5月14日、上三川町の住宅で住人の富山英子さん（69）が殺害されたもので、警察はこれまでに実行役の少年4人や指示役とみられる竹前海斗容疑者（28）と妻の美結容疑者（25）らを逮捕している。その後の捜査関係者への取材で、警察が富山さんの長男と次男に対する強盗殺人未遂の疑いで、6人を再逮