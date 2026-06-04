タンスのゲンは6月2日に、アーチ形デザインの採用によって、空間にやわらかな抜け感を演出する全身鏡「アーチ形全身鏡」を、公式オンラインショップ、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店にて発売した。カラーは、ブラック、ゴールドの2色。価格は、幅50×高さ160cmモデルが8999円、幅80×高さ160cmモデルが1万1999円。●設置自由度が高い「アーチ形全身鏡」は、近年のインテリアトレンドとして注目されている、アーチ形デザイン