現地６月４日、北中米ワールドカップに向け、共催国メキシコのモンテレイでキャンプを張っている日本代表が２日目の練習を実施した。５月31日のアイスランド戦で左足に違和感を覚えて途中交代した主将の遠藤航は、初日に続いてトレーニングを欠席。ホテルで別調整となった。 日本サッカー協会の山本昌邦技術委員長によれば、「回復途中にある」とのことだが、14日のオランダ戦に間に合うのか。故障明けなだけに復帰には