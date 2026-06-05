「強盗をやるとは知らなかった」トクリュウ（匿名・流動型犯罪グループ）の犯行と思われる強盗予備事件が立て続けに発生している。５月28日には東京・江戸川区の路上に強盗を行う目的で集まったとして、強盗予備の疑いで職業不詳・東京都調布市の田中航輝容疑者（20）と、職業・住所不詳の男（19）が逮捕されている。30日、小岩署から送検された田中容疑者は、鋭い視線を報道陣に送っていた。何か言いたげな表情でカメラを睨み、両