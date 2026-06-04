4日、国会で高市首相が追及を受けたのが、“中傷動画”を巡る週刊誌報道についてです。音声の確認を求める野党に対し、高市首相の回答は「有料会員になりたくないから確認していない」でした。■“オンライン上の会話音声”週刊文春が3日に報じる4日、中道改革連合の伊佐議員が高市首相に切り込んだのは…中道改革連合伊佐議員「中道の候補者に対して誹謗（ひぼう）中傷動画を量産したと」高市首相側が2月の衆議院選挙などで他の