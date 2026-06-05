北海道・天塩警察署は2026年6月4日、天塩町の会社員の男（29）を暴行の疑いで逮捕しました。男は、5月29日午後3時半ごろから5月30日午前6時半ごろまでの間、自宅で同居する10歳未満の息子の頭を数回拳で殴り、顔を平手打ちする暴行を加えた疑いが持たれています。6月3日、児童相談所から「父親が子どもに手をあげたようだ」と警察に通報がありました。調べに対し男は「弁解することはありません」と容疑を認めていて、「子どもの態