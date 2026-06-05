指定薬物・エトミデート、通称"ゾンビたばこ"の使用で医薬品医療機器法違反に問われた広島カープの羽月隆太郎・元選手。5月30日に、拘禁刑1年、執行猶予3年の刑が確定した。今後は社会復帰を目指すことになる。【写真】カープのチームマークを塗りつぶした写真をアップした羽月隆太郎氏のものと見られるXアカウント同日にはSNSで動画を配信し、再就職活動をしていることについて触れたうえで「タウンワークやタイミーで15件ほ